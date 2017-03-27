ЦИК Абхазии утвердил предварительные итоги второго тура выборов в парламент

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ЦИК Абхазии утвердил предварительные итоги второго тура парламентских выборов в 21 из 22 округов, передает в понедельник агентство "Апсныпресс".

Второй тур выборов в Народное собрание (парламент) Абхазии прошел в воскресенье в 22 избирательных округах. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре. Для победы во втором туре достаточно было арифметического большинства голосов, независимо от количества пришедших на выборы избирателей.

"ЦИК опубликовал утвержденные решением Центральной избирательной комиссии от 27 марта предварительные итоги повторного голосования по выборам депутатов Народного собрания – парламента Республики Абхазия", — говорится в сообщении.

В список, опубликованный агентством, вошли кандидаты, которые одержали победу в 21 избирательном округе.

Что касается еще одного округа, под номером 34, решение о победителе предстоит принять суду из-за минимального разрыва в голосах кандидатов и большого количества жалоб, передает агентство "Абхазия-Информ".

Согласно данным ЦИК, в своих избирательных округах победу одержали, в частности, сопредседатель Блока оппозиционных сил Аслан Бжания и экс-министр внутренних дел Рауль Лолуа.

По итогам первого тура, прошедшего 12 марта, жители республики выбрали 12 депутатов. В 17-ом округе, где за место депутата боролись всего два кандидата, 14 мая состоится повторное голосование. Всего в абхазском парламенте 35 мест.