Минобороны России опровергло обвинения в поставках оружия талибам*

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Утверждения о поставках Россией вооружений афганскому движению "Талибан"* не соответствуют действительности. У Министерства обороны не было и не может быть взаимодействия с террористами. Тем более оно не может поставлять им оружие, заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что это касается не только движения "Талибан"*, но и любых других международных террористических организаций, с которыми самостоятельно или в составе коалиций ведут борьбу американские войска.

"Генералу Скапарротти следовало бы требовать от подчиненных уделять больше внимания качественному планированию операций против "Талибана"*, вместо того, чтобы оправдывать неудачи в Афганистане мифическим влиянием "руки Москвы", — подытожил Конашенков.

Ранее командующий вооруженными силами США и НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти выступил на заседании комитета сената с докладом под названием "Европейское командование ВС США и НАТО противостоят изменяющимся угрозам от России до ИГИЛ*".

*Террористическая организация, запрещенная в России.