Минобороны России опровергло обвинения в поставках оружия талибам*

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Утверждения о поставках Россией вооружений афганскому движению "Талибан"* не соответствуют действительности. У Министерства обороны не было и не может быть взаимодействия с террористами. Тем более оно не может поставлять им оружие, заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"Генералу Скапарротти следовало бы требовать от подчиненных уделять больше внимания качественному планированию операций против "Талибана"*, вместо того, чтобы оправдывать неудачи в Афганистане мифическим влиянием "руки Москвы", — подытожил Конашенков.
Ранее командующий вооруженными силами США и НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти выступил на заседании комитета сената с докладом под названием "Европейское командование ВС США и НАТО противостоят изменяющимся угрозам от России до ИГИЛ*".
*Террористическая организация, запрещенная в России.