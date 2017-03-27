Продажа "Украины": национальная идея и судьба крейсера

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера "Украина" с целью дальнейшей его продажи. Это решение одобрили "Укроборонпром" и Министерство обороны Украины, на очереди — утверждение документа в министерствах юстиции и финансов. Планируется снять с корабля вооружение и, вероятно, по цене металлолома реализовать то, что останется. Вырученные средства якобы позволят погасить задолженность на сумму в 51 миллион гривен (1,88 миллиона долларов) перед судостроителями и еще построить пару катеров.

Ранее Киев несколько раз пытался продать ракетный крейсер "Украина" . Однако мешало вооружение и навигационное оборудование корабля — на 80 процентов российского производства , главный ракетный комплекс имеет дальнобойность свыше 500 километров, и режим контроля за ракетными технологиями запрещает экспорт такого оружия.

Москва когда-то предлагала Киеву за корабль миллиард рублей, или свыше 40 миллионов долларов, но и эта сделка не состоялась. Возможно, под давлением Брюсселя и Вашингтона, которые не желают усиления российских позиций в регионе.

Напомним, что соглашение о разделе советского Черноморского флота между Киевом и Москвой подписано в 1994 году. Украине отошло 18 процентов кораблей. Треть передали России в счет долгов за газ, и все же Киеву достались 175 кораблей, 12 самолетов, 30 вертолетов, 227 береговых объектов и прочее флотское имущество.

Вскоре украинские корабли начали исчезать со средней скоростью пять единиц в год. Дольше других продержался у своего причала ракетный крейсер "Украина", последний символ былых возможностей николаевского судостроения.

Таинственное исчезновение

В период "Крымской весны" 2014 года шесть боевых кораблей и 25 судов вспомогательного флота Украины добровольно перешли в Вооруженные силы РФ . И к 2016 году украинские ВМС располагали тремя кораблями, пятью катерами, одним тральщиком (около тридцати вспомогательных судов к боевому составу не относятся). Куда подевались за 20 лет более 100 кораблей и судов (из стартовых 175 единиц), можно только догадываться. Между тем Киев намерен пополнять ВМС списанными кораблями НАТО

Создается впечатление, что Украина заинтересована не столько в боевой мощи своего флота, сколько в движении денежных потоков и прочих материальных ценностях Запада. А военно-морским стратегам НАТО интересны лишь украинские порты, береговая линия. К примеру, один из крупнейших в Европе Одесский морской порт позволяет разместить до пяти боевых кораблей альянса водоизмещением 5000 тонн.

Судьба ракетного крейсера "Украина" отражает историю страны. В 1993 году корабль перешел в собственность Украины, был переименован и с той поры стоит у причала судостроительного завода в городе Николаеве. Президент Леонид Кучма в 1998 году пытался достроить и продать корабль, но денег не хватило . Недавняя петиция украинскому президенту Петру Порошенко о достройке "Украины" не набрала и сотни подписей, что маловато для морской державы.

Ранее газета ВМС "Флот Украiни" отметила: "Крейсер "Украина" — это отломленный от государства кусок, он будет продан, а средства от его реализации пойдут на строительство новых кораблей и катеров. <…> С 2016 года начинается строительство катеров класса "Кентавр", особенностью которых является способность взять на борт до 36 морских пехотинцев".

Если государство делят на куски, то все закономерно. В государстве, которое десятилетиями занимается дележом и реализацией советского промышленного и боевого наследия, ракетный крейсер, созданный для завоевания превосходства в Мировом океане, может быть лишь обузой. Могучий ударный корабль не нужен прибрежной охране в ограниченной части Черного моря.

И на крейсере "Украина" побывало немало потенциальных покупателей с Востока и Запада. Все они в итоге задумчиво брались за калькулятор и исчезали. В строительстве корабля (в системах его вооружения) использованы технологии "НПО Машиностроения" — никому не хотелось обострять отношения с Россией.

"Убийца авианосцев"

Крейсер проекта 1164 водоизмещением 12 500 тонн разработан Северным конструкторским бюро в Ленинграде. Создан для эффективной борьбы с крупными надводными кораблями противника, на большом удалении от базы. Скорость хода — до 34 узлов, дальность — девять тысяч миль (17,5 тысячи километров), экипаж — 416 человек. Имеет мощное противокорабельное (противолодочное) вооружение и дальнобойный комплекс ПВО. Обеспечивает устойчивость и эффективность корабельной ударной группы (может самостоятельно поражать надводные, подводные, воздушные и береговые цели).

Потенциальный противник знает возможности главного ракетного комплекса П-1000 "Вулкан" и называет крейсер проекта 1164 "убийцей авианосцев". Заметим, комплекс П-500 "Базальт" модернизирован и принят на вооружение в 1987 году под названием "Вулкан", то есть корабли проекта 1164 вооружены именно "Вулканами"

Строительство четвертого в серии ракетного крейсера ("Адмирал флота Советского Союза Лобов") началось в Николаеве в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 95-процентной готовности, однако геополитическая турбулентность начала 1990-х прервала серию (в которой изначально планировали шесть крейсеров проекта 1164).

Срок эксплуатации таких кораблей — около 30 лет, и "старшие братья" успешно служат России на просторах Мирового океана. Крейсеры "Москва" и "Маршал Устинов" прошли модернизацию. Хорошие корабли должны жить долго.

Не раз доводилось выходить в море на ГРКР "Варяг" проекта 1164, участвовать в артиллерийских и ракетных стрельбах (включая С-300 "Форт" и главный комплекс П-1000 "Вулкан").

Возможности крейсера восхищают, внушают уважение и гордость. Масса одной ракеты "Вулкан" — около пяти тонн, скорость полета — 2900 км/час (после попадания у противника нет шансов уцелеть). Коллективная ПВО надежно прикрывает всю корабельную ударную группу.

Проект 1164 — это красота и сила, символ государственной независимости, которые не должны продаваться под сомнительным брендом в виде металлолома.