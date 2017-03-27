СМИ: в Одесской области захватили здание полиции и поселкового совета

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди захватили в Затоке Одесской области здание полиции и поселкового совета, сообщил городской портал 048.ua.

"Еще в пять часов утра в здание полиции, которое находится возле поссовета, ворвались люди, около 30-ти человек, в балаклавах с помповым оружием. После было взломано здание поссовета с черного хода. В здании полиции сломана мебель, все перевернуто", — приводит портал слова врио главы поселкового совета Натальи Вернигоры. Она добавила, что после ее звонка в полицию, правоохранители прибыли на место, проводят опрос и составляют протоколы

Сейчас здание удерживается рейдерами, которые совершили захват из-за "земельного дела", заявила Вернигора. О каком деле идет речь, она не уточнила.

По ее мнению, таким образом организованная преступная группировка обеспечивает дальнейшее незаконное управление Затокой.

Жители поселка боятся проходить возле здания совета, отмечается в сообщении портала.