Российские и египетские дипломаты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри подтвердили готовность наращивания совместной работы в интересах преодоления вызовов и угроз в регионе Ближнего Востока и в Северной Африке, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась в Иордании накануне очередного, 28-го саммита Лиги арабских государств.

"В ходе беседы был проведен доверительный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке c упором на необходимость наращивания совместной работы в интересах преодоления вызовов и угроз, с которыми сталкивается регион. При этом была подтверждена обоюдная приверженность Москвы и Каира поиску решения внутренних проблем арабских стран через достижение общественного согласия, при соблюдении норм международного права и принципов невмешательства во внутренние дела, уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности государств", — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны также затронули сирийскую проблематику, отметив безальтернативность продолжения активных международных усилий по решению конфликта в САР, и вопросы урегулирования палестинской проблемы, добавили в МИД РФ.

"Была констатирована неизменность принципиальных позиций России и Египта в пользу всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой платформе", — говорится в тексте сообщения.

Дипломаты также обсудили "некоторые актуальные практические вопросы дальнейшего поступательного развития российско-египетских традиционно дружественных отношений, включая поддержание интенсивного политического диалога", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.