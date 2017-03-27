Дальше в лабиринт: выборы в Болгарии снова привели в политический тупик

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В Болгарии в очередной раз прошли внеочередные парламентские выборы. Неожиданным стало то, что фавориты гонки поменялись местами: коалиция во главе с "Болгарской социалистической партией" (БСП), которая по опросам в последние перед выборами дни опережала всех, вдруг откатилась на второе место, уступив почти 5,5% голосов избирателей своему главному сопернику — партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

В то же время даже такое преимущество не дает партии-победителю шансов на получение парламентского большинства — как, впрочем, и на формирование устойчивой коалиции с другими партиями, которые получат места в Народном собрании. Как ни странно, таких шансов больше (хотя и не намного) у занявших второе место социалистов.

Всего, по предварительным результатам подсчета всех 100% голосов, в болгарский парламент избраны пять партий: ГЕРБ (32,65% голосов), БСП (27,20%), коалиция "Объединенные патриоты" (9,07%), партии "Движение за права и свободы" (8,99%) и "Воля" (4,15%). Всего на 240 депутатских мандатов претендовали 4732 кандидата, представлявших 13 партий, 9 коалиций и 21 инициативный комитет, но большинству их них не удалось преодолеть необходимый для прохождения в Народное собрание четырехпроцентный барьер.

Неустойчивое равновесие

Нынешние внеочередные парламентские выборы — третьи подряд начиная с 2013 года. В ноябре 2016 года на президентских выборах в стране победил независимый кандидат, бывший командующий ВВС Болгарии генерал Румен Радев, которого поддержали социалисты. Сразу после этого экс-премьер и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов подал в отставку. Сформировать новое правительство парламент не смог, и, вступив в должность в январе, Радев распустил его, назначив внеочередные выборы.

Только что избранному парламенту предстоит первым делом заняться комплектованием кабинета. Лидер партии-победителя Бойко Борисов спустя четыре месяца после своей отставки обещает сделать это и сформировать свое — уже третье по счету — правительство.

"Мы должны в ближайшие месяцы сформировать стабильное правительство, нам нужна также стабильная и ответственная оппозиция. Ситуация очень сложная, и надо приложить все усилия, чтобы объединить страну", — заявил политик.

Задача, однако, очень непростая. ГЕРБ хотя и стала вновь партией парламентского большинства, но число депутатских мандатов, на которое она может рассчитывать, недостаточно для самостоятельного формирования кабинета — нужна коалиция с другими парламентскими партиями. И вот тут возникает главная интрига.

Объединение двух самых крупных партий — ГЕРБ и БСП — в принципе невозможно, это альтернативные политические силы, партии-антагонисты. Возможен союз партии ГЕРБ с "Движением за права и свободы" (ДПС) или с "Объединенными патриотами" (ОП), но лишь с одной из них, поскольку в ОП входит националистическое движение "Атака", а ДПС, по сути, является этнической партией, выражающей интересы болгарских турок.

"И в том, и в другом случае понятно, что коалиция окажется хрупкой, ее существование будет зависеть от целого ряда геополитических факторов. Наиболее реальным сценарием видятся сложные коалиционные переговоры и в конечном итоге — проведение новых внеочередных парламентских выборов, потому что, если коалиция и будет создана, она фактически окажется неработоспособной", — считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

Если сформировать правительство не удастся, то уже летом могут состояться новые парламентские выборы.

По словам Петра Искендерова, нельзя забывать и еще об одном факторе — серьезных противоречиях между Борисовым и президентом Радевым, который на выборах сблизился с социалистами.

На протестной волне

Лидер БСП Корнелия Нинова, которая уже поздравила ГЕРБ с победой, заявила о готовности сформировать собственное правительство, если правоцентристам это окажется не под силу.

© REUTERS/ Laszlo Balogh Лидер БСП Корнелия Нинова во время голосования в Софии, Болгария. 26 марта 2017 года

"Если ГЕРБ пригласит нас в коалицию, то мы в нее не войдем. В политике существуют свои принципы, а мы на всем протяжении предвыборной кампании заявляли, что наши программы совершенно противоположны. Мы — альтернатива партии ГЕРБ", — сказала она.

Социалисты могут получить мандат на формирование правительства, если ГЕРБ не сможет провести через парламент весь состав кабинета в течение семи дней. У БСП больше шансов создать в парламенте коалицию большинства, считает ряд аналитиков. Еще на президентских выборах ДПС выступала в их поддержку, не исключено, что может согласиться объединиться с ними и сейчас. Напротив, правая партия "Воля" скорее пойдет на союз с ГЕРБ, нежели с БСП, но удельный вес числа ее депутатов в парламенте будет очень незначительным.

Наконец, в отличие от партии ГЕРБ, БСП может попробовать создать коалицию, в которую войдут и патриоты, и болгарские турецкие политики, — если будет действовать под протестными лозунгами объединения всех против партии ГЕРБ. У социалистов и патриотов достаточно много общих позиций: то же движение "Атака" выступает, как и БСП, за сближение с Россией. А для создания мощной протестной волны в Болгарии сегодня есть все условия.

"Болгары не раз выступали против политики партии ГЕРБ и Бойко Борисова в бытность его главой правительства. Крупнейшие в истории современной Болгарии массовые акции протеста происходили из-за роста коррупции в стране, из-за повышения жилищно-коммунальных тарифов", — напоминает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Основная причина затянувшегося кризиса в Болгарии — незавершенность формирования ее политической системы, считает аналитик. На места в парламенте претендуют десятки партий, объединений и независимых кандидатов, голоса избирателей рассеиваются, что препятствует созданию работоспособных органов власти в стране. И все это при том, что избирательные программы партий зачастую очень похожи или же повторяют одна другую.

Это видно даже на примере двух основных конкурентов. И ГЕРБ, и БСП выступают за повышения минимальной заработной платы, пенсий и социальных пособий, зарплаты учителей — разница только в цифрах: скажем, если ГЕРБ намеревается увеличить минимальную зарплату до 650 левов (332 евро), то БСП — до 460 левов (235 евро).

Между Брюсселем и Москвой

Что принципиально отличает позиции социалистов и правоцентристов, так это отношение к европейским институтам и следованию политике ЕС, в частности по отношению к России. Если ГЕРБ изначально выступает как проевропейская партия, нацеленная на интеграцию в Евросоюз, то БСП, особенно в последнее время, все больше склоняется к евроскептицизму. Скажем, перед выборами социалисты пообещали, что в случае победы восстановят все совместные с Россией энергетические проекты — такие, как строительство АЭС "Белене", нового блока АЭС "Козлодуй", ТЭЦ "Марица Изток", а также развитие гидроэнергетики на Дунае.

Кроме того, БСП заявила, что Болгария на очередном саммите ЕС заблокирует продление антироссийских санкций. С таким же обещанием выступал и президент Румен Радев, по словам которого, на последнем саммите Евросоюза его страна не воспользовалась правом вето только потому, что на момент голосования не имела полностью легитимных органов власти — парламента и правительства.

По воле избирателей БСП проиграла партии ГЕРБ. Однако в условиях болгарской политической полифонии результаты этой победы могут оказаться минимальными.

По мнению Дмитрия Абзалова, настроения болгарского электората не вписываются в примитивную схему, где основными критериями служили бы "проевропейские" и "пророссийские" настроения. Опросы социологов показывают, что большинство болгар по-прежнему стремится в европейскую семью народов — другое дело, что результаты интеграции в нее их зачастую разочаровывают.

"Болгария не получила от ЕС таких преференций, как, скажем, Польша. Болгары столкнулись с ростом цен и тарифов, с прекращением по воле Брюсселя выгодных для страны проектов — таких, как "Южный поток". Введение европейских технических регламентов привело к сокращению ряда производств. Российские контрсанкции ударили по сельскому хозяйству. В результате обострения разногласий между Брюсселем и Москвой пострадал и туристический сектор", — перечисляет аналитик.

Эти разочарования и несбывшиеся ожидания как раз и становятся причиной противоречивого волеизъявления электората, когда в ноябре страна выбирает президентом кандидата, идущего под "пророссийскими" лозунгами, а четыре месяца спустя голосует за "проевропейскую" партию. В результате во власти оказываются разные политические силы, которые не могут договориться между собой.