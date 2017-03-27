Глава МИД Турции заявил, что Европа погрязла в фашизме и катится в пропасть

АНКАРА, 27 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Европа, погрязшая в фашизме, скатывается в пропасть.

Чавушоглу, встретившийся в Анталье с представителями неправительственных организаций, прокомментировал акцию, проведенную в конце прошлой недели запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) у здания федерального парламента в центре швейцарской столицы Берна, на которой звучали призывы к расправе над президентом Турции Тайипом Эрдоганом. После этой акции посол Швейцарии в Анкаре был вызван в турецкий МИД, где ему был выражен решительный протест.

"Инцидент в Швейцарии неприемлем. Я позвонил министру иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтеру. Он сказал, что ему ничего неизвестно об этом событии. Мы отправили ему фотографии. Что же это, если не фашизм?… К сожалению, это то, к чему пришла Европа. Она скатывается в пропасть, и когда мы говорим об этом, их это задевает. Им пора высунуть голову из песка", — цитирует турецкого министра телеканал TRT.

Чавушоглу также раскритиковал политику ЕС в отношении Турции. "Беда Европе, если к фашизму склонилась политическая партия, тем более партия социалистического толка. Она поощряет террор, насилие, а когда в ее адрес поступает критика, задается вопросом: "Почему Турция так о нас говорит?" Мы говорим правду. Что означает, если политическая партия вывешивает постер против президента Эрдогана в парламенте? Разве это не фашизм? Разве это не поддержка террористической организации и не пособничество ей? Это означает, что она придерживается той же линии с террором, с террористической организацией", — заявил он.

Чавушоглу добавил, что Анкара будут пристально следить за расследованием в Швейцарии инцидента с акцией РПК.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения перед референдумом по изменению формы правления с парламентской на президентскую, который пройдет в Турции 16 апреля.

Эрдоган также заявил о возможности проведения референдума, на который он предлагает вынести вопрос о целесообразности продолжения переговоров о вступлении страны в ЕС.