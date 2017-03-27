Пушков: внешняя политика США никак не изменилась с приходом Трампа

ПАРИЖ, 27 мар — РИА Новости. С приходом к власти в США нового президента Дональда Трампа поменялась лишь риторика, однако по сути никаких изменений во внешней политике Вашингтона не произошло, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"Господин Трамп по-прежнему размышляет, но по-прежнему не принимает никаких решений в области международной политики. Я не вижу большой разницы между политикой предыдущей и нынешней администраций, не вижу никаких изменений: слова, речи, обещания, но ничего не меняется", — сказал Пушков РИА Новости.

По словам сенатора, это свидетельствует о том, что у Трампа в настоящее время нет возможностей серьезно влиять на политику США в сфере международных отношений.

"Возможно, будет иначе, но сейчас изменений крайне мало: несколько поменялась риторика, но не практика", — добавил Пушков.

Он отметил, что всего два дня назад власти США ввели новые санкции против восьми российских предприятий, то есть позиция Вашингтона в области антироссийских санкций остается прежней. Кроме того, Соединенные Штаты не оказали никакого влияния на Германию с целью изменения политики Берлина по отношению к России, хотя могли бы это сделать, добавил сенатор.