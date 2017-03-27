Встречу глав МИД стран НАТО перенесли на 31 марта

БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Заседание глав МИД стран-участниц НАТО перенесено на 31 марта, сообщили в понедельник в альянсе.

Ранее заседание планировалось провести 5-6 апреля, при этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон из-за плотного графика планировал эту встречу пропустить. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о ее возможном переносе, чтобы Тиллерсон смог в ней участвовать.

"Встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел будет проведена в штаб-квартире НАТО в пятницу 31 марта 2017 года", — говорится в сообщении альянса.

Ранее также сообщалось, что госсекретарь США посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 31 марта.

Отвечая на вопрос, перенесена ли дата министерского заседания из-за графика Тиллерсона, представитель альянса заявил РИА Новости: "Все решения о дате министерской встречи принимаются консенсусом всеми 28 союзниками".