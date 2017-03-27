Югославские военные испекли торт в форме сбитого самолета НАТО

БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Бывшие югославские военные, защищавшие страну от агрессии НАТО, испекли торт в виде самолета F-117. Об этом РИА Новости рассказал полковник в отставке Золтан Дани, чья батарея сбила американский "Стелс" 27 марта 1999 года.

Накануне 18-й годовщины начала бомбардировок Югославии в минувший четверг в Военном музее у стен исторической крепости в центре Белграда торжественно установили зенитно-ракетный комплекс С-125 "Нева" советского производства.

Золтан Дани командовал батареей 250-й бригады ПВО Югославии, которая на третий день бомбардировок над селом Буджановцы первой в истории сбила натовский самолет-невидимку. По словам полковника, представленная "Нева" не из его батареи, но, "тем не менее, боевой комплекс".

"Каждый год мы отмечаем военную победу, наши друзья-офицеры и я организуем праздничный обед. И сегодня, чтобы не уничтожать ничего другого, мы приготовили торт в виде самолета F-117 и снова символически его уничтожим", — сказал Дани.

По его словам, успешные действия военных происходили "из желания и воли защитить свой народ и государство". ЗРК давно должен был стать частью экспозиции Военного музея как напоминание о событиях 18-летней давности, когда была "совершена агрессия против Югославии", подчеркнул полковник.