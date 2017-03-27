На Украине до сих пор заблокированы три офиса "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Три отделения "дочки" Сбербанка на Украине остаются заблокированными, остальные возобновили работу в обычном режиме, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе банка.

В пятницу пресс-служба сообщила, что пять отделений приостановили работу — в Днепре (бывший Днепропетровск — ред.), Запорожье, Сумах, Виннице и одно отделение в Киеве.

"На текущий момент остались заблокированными три отделения – в Киеве, Днепре и Запорожье. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.

Ранее украинские радикалы начали акции у офисов Сбербанка в разных городах Украины, добиваясь прекращения его работы. По сообщениям украинских СМИ, в пятницу они перекрыли вход в отделение Сбербанка в Виннице, а также облили здание краской. Ранее радикалы заложили бетонными блоками входы в здания офисов "дочки" Сбербанка в Киеве и в Тернополе, также блокировали отделения в других регионах.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. При этом пенсионный фонд Украины с 1 апреля прекращает выплату пенсий через отделения "дочек" российских госбанков, в отношении которых введены санкции.