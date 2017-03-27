Противники ядерного оружия пикетируют штаб-квартиры партий в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 27 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Члены бельгийской коалиции против ядерного оружия – неправительственные организации Vrede, Pax Christi Vlaanderen, LEF, CNAPD и Agir pour la Paix – в понедельник проводят акции протеста у штаб-квартир партий, чьи министры входят в состав правительства Бельгии, от которого они требуют полного вывода тактического ядерного арсенала с территории королевства, сообщила телерадиокомпания RTBF.

"Растущая напряженность в отношениях между ядерными державами и настоящая модернизация ядерных арсеналов увеличивает опасность случайного или умышленного ядерного взрыва, который чреват катастрофическими гуманитарными последствиями", — заявил по этому поводу Петер Теирлинск, представитель пацифистской организации Vrede.

Бельгийское правительство дало "зеленый свет" замене состоящих на вооружении ВВС Бельгии трех десятков истребителей-бомбардировщиков F-16 на новые боевые самолеты, способные нести ядерные бомбы.

В Бельгии на базе ВВС Кляйн-Брогель, согласно данным независимых экспертов, размещаются от 10 до 20 американских ядерных боеголовок типа B61. Официальные власти не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.