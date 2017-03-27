Глава Нацполиции Украины рассказал о ходе расследования по делу Вороненкова

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Следственная группа сейчас выполняет очень большой объем работы по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, комментируя журналистам в понедельник ход расследования убийства.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Служба безопасности Украины подтвердила информацию, что предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ ранее проходил службу в Национальной гвардии.

"Очень большой объем работы сейчас выполняется совместной следственной группой с сотрудниками службы безопасности Украины, проводятся мероприятия как по поиску, так и обыску, и другие. Больше сказать не могу", — сказал Князев на брифинге, который транслировал телеканал " 112. Укриана ".

По его словам, вечером будет совещание в прокуратуре, после чего может будет обнародована какая-то информация.