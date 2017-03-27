Захарова пошутила над словами Порошенко о "подрыве Украины изнутри"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Петра Порошенко о том, что Москва "пытается подорвать Украину изнутри".

Ранее украинский лидер на праздновании третьей годовщины создания Нацгвардии заявил, что "Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, подорвать нас изнутри".

"Как будто не о стране своей говорит, а о еже каком-то или лягушке", — написала про это высказывание Захарова на своей странице в Facebook.

Украинское руководство регулярно обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В частности, Киев считает, что Москва причастна к боевым действиям в Донбассе. Российские власти отвергают все обвинения, называя их безосновательными. Москва подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.