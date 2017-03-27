Северная Ирландия не сформировала правительство

ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство в Северной Ирландии сформировать не удалось, переговоры приостановлены из-за выхода из них партии "Шинн Фейн", сообщила лидер Демократической юнионистской партии (DUP) Арлен Фостер.

DUP в начале марта одержала победу на выборах в Ассамблею (парламент) Северной Ирландии, сумев обеспечить себе 28 из 90 мест в Ассамблее, "Шинн Фейн" — 27, оставшиеся места разделили другие партии.

Согласно действующему законодательству обе партии-лидера в течение трех недель должны были сформировать правительство региона, крайний срок согласования состава кабинета истекает в 16.00 местного времени в понедельник.

Однако еще до его истечения "Шинн Фейн" заявила о выходе из переговоров из-за несогласия разделить власть с партией Фостер.

"Правительство Северной Ирландии не сформировано. Ситуация на самом деле очень серьезная, очень жаль, что сегодня у нас нет сформированной исполнительной власти. Нет возможности сформировать кабинет без назначения первого министра и его заместителя", — сказала Фостер на пресс-конференции.

Путь выхода из политического кризиса должен, согласно законодательству, определить министр Великобритании по вопросам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир. Он может провозгласить проведение новых выборов или инициировать указ правительства о предоставлении дополнительного времени для согласования состава кабинета. Ни один из этих путей не будет быстрым, при этом во втором случае потребуется изменение действующего законодательства.

Демократические юнионисты впервые получили большинство в ассамблее, однако незначительный — в одно место — отрыв от "Шинн Фейн" не оставляет надежд на спокойную работу парламента.

Досрочные выборы в Северной Ирландии прошли 2 марта, и вторая по величине партия "Шинн Фейн" возлагала на них большие надежды. И именно "Шинн Фейн", выступающая за объединение Северной Ирландии с Республикой Ирландией и в прошлом связанная с террористической организацией "Ирландская республиканская армия", инициировала выборы.

В начале января прошлого года в отставку ушел заместитель первого министра Мартин Макгиннес, представлявший в коалиционном правительстве "Шинн Фейн". У партии была возможность до 16 января найти Макгиннесу замену и предотвратить выборы, но она отказалась. В результате правительство региона не имело права продолжать свою работу.

Лишь после того как британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир назвал дату выборов, североирландское подразделение "Шинн Фейн" благополучно назвало имя своего нового руководителя на смену Макгиннесу. Лидером была избрана 40-летняя Мишель О'Нил, и это назначение знаменует собой новую страницу в истории партии.

Ключевым событием для Северной Ирландии стало создание в 1998 году Североирландской Ассамблеи, последовавшее за историческим Соглашением Страстной пятницы о мирном урегулировании в Ольстере. Начавшая работу Ассамблея и сформированное ею региональное правительство приостановили свою работу в 2002 году в связи со скандалом вокруг якобы продолжавшейся деятельности "Ирландской республиканской армии".

В 2006 году Ассамблея возобновила свою деятельность. Это стало возможным после того, как долгое время остававшиеся злейшими врагами лидеры партий, победивших на выборах — Демократической юнионистской партии и "Шинн Фейн", договорились начать формирование совместной администрации Ольстера. С тех пор Северной Ирландии пришлось пережить несколько политических кризисов, свидетельствующих о том, что противостояние DUP и "Шинн Фейн" не ослабевает.

Макгиннес заявил об отставке в знак протеста против проекта по возобновляемой системе теплоснабжения, который из-за предполагаемых допущенных злоупотреблений обойдется налогоплательщикам примерно в 400-490 миллионов фунтов стерлингов.

Проект по внедрению системы возобновляемого тепла на основе биотоплива был начат в Северной Ирландии в 2012 году и финансировался за счет средств бюджета. Главой министерства предпринимательства, торговли и инвестиций Северной Ирландии, которое контролировало проект, в то время была нынешний первый министр региона Арлен Фостер.

В начале 2016 года в ходе специального расследования выяснилось, что в процессе заключения договоров с потенциальными потребителями были допущены злоупотребления, которые привели к существенному увеличению расходов из бюджета на данный проект.

По некоторым сведениям, Фостер знала об этих нарушениях, в связи с чем ряд политических партий Северной Ирландии, в том числе "Шинн Фейн", в январе этого года призвали ее подать в отставку. Однако она отказалась, заявив, что "ей нечего скрывать" по данному проекту.