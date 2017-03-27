Из музея в Берлине украли золотую монету номиналом в миллион долларов

БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Золотую монету номинальной стоимостью в один миллион долларов США украли в ночь на понедельник из музея Боде в Берлине, сообщила столичная полиция в своем аккаунте в Twitter.

Украденная монета под названием "Большой кленовый лист" весит около 100 килограммов и сделана из чистого золота. Стоимость материала для ее производства и самой работы составила примерно 3,7 миллиона долларов.

Heute Morgen, gegen 3:30 Uhr wurde bei einem Einbruch in das #Bodemuseum in #Mitte eine einzigartige Goldmünze gestohlen.

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^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 27 марта 2017 г.

​По информации полиции, диаметр монеты — 53 сантиметра, толщина — три сантиметра, на аверсе изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй. Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.​

Сообщается, что неизвестные украли экспонат около 3:30. Полиция считает, что преступников было несколько. В здание они попали через окно при помощи лестницы. Ее обнаружили неподалеку от места взлома. Пока неизвестно, как похитителям удалось отключить сигнализацию и вывезти тяжелый предмет.