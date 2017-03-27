Из музея в Берлине украли золотую монету номиналом в миллион долларов

БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Золотую монету номинальной стоимостью в один миллион долларов США украли в ночь на понедельник из музея Боде в Берлине, сообщила столичная полиция в своем аккаунте в Twitter.
Украденная монета под названием "Большой кленовый лист" весит около 100 килограммов и сделана из чистого золота. Стоимость материала для ее производства и самой работы составила примерно 3,7 миллиона долларов.
Heute Morgen, gegen 3:30 Uhr wurde bei einem Einbruch in das #Bodemuseum in #Mitte eine einzigartige Goldmünze gestohlen.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 27 марта 2017 г.
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По информации полиции, диаметр монеты — 53 сантиметра, толщина — три сантиметра, на аверсе изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй. Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.
Сообщается, что неизвестные украли экспонат около 3:30. Полиция считает, что преступников было несколько. В здание они попали через окно при помощи лестницы. Ее обнаружили неподалеку от места взлома. Пока неизвестно, как похитителям удалось отключить сигнализацию и вывезти тяжелый предмет.
+++EIL+++ Räuber stehlen 100-Kilo-Goldmünze aus #Bodemuseum in #berlin#spring# https://t.co/Vy45HUVmCB pic.twitter.com/G3Wl8uBmp9— Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) 27 марта 2017 г.