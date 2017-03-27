Порошенко обвинил Россию в "подрыве Украины изнутри"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские власти поняли, что Украину не победить силой, поэтому решили "взорвать её" изнутри, заявил украинский президент Петр Порошенко на праздновании по случаю третьей годовщины создания Нацгвардии.УНИАН.
Украинское руководство, в том числе сам Порошенко, регулярно обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В частности, Киев считает, что Москва причастна к боевым действиям в Донбассе. Российские власти отвергают все обвинения, называя из безосновательными.