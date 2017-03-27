Порошенко обвинил Россию в "подрыве Украины изнутри"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские власти поняли, что Украину не победить силой, поэтому решили "взорвать её" изнутри, заявил украинский президент Петр Порошенко на праздновании по случаю третьей годовщины создания Нацгвардии.

"Россия давно поняла, что Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она и прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, подорвать нас изнутри. Получится это у нее или нет, зависит не только от политиков, но и во многом от вас, от вашей выдержки, вашего патриотизма, уважаемые бойцы, герои Национальной гвардии", — цитирует Порошенко УНИАН

Украинское руководство, в том числе сам Порошенко, регулярно обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В частности, Киев считает, что Москва причастна к боевым действиям в Донбассе. Российские власти отвергают все обвинения, называя из безосновательными.