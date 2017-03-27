Президент Израиля отказал в помиловании экс-премьеру Ольмерту

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин отклонил прошение о помиловании бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта, который больше года сидит в тюрьме по обвинению в коррупции.

Пресс-секретарь главы государства Джейсон Перлман пояснил РИА Новости, что решение Ривлина не лишает Ольмерта права добиваться условно-досрочного освобождения из-под стражи.

"Президент отклонил его просьбу о помиловании. Но у него еще есть возможность обратиться за условно-досрочным освобождением", — сказал собеседник агентства.

До конца тюремного срока Ольмерту остается около шести месяцев. К полутора годам его приговорили за получение взяток в обмен на содействие в строительстве престижного жилого комплекса "Холилэнд" в Иерусалиме. Еще месяц суд добавил за попытки помешать следствию: Ольмерт сознался в том, что уговаривал главу своей канцелярии Шулу Закен молчать на допросах про криминальные эпизоды, которые относятся к периоду его работы на посту столичного градоначальника.

Перед тем, как сесть в тюрьму 15 февраля 2016 года, Ольмерт распространил видеообращение, в котором отрицал причастность к взяточничеству.

Правительство Израиля он возглавил в 2006 году после того, как его предшественник и однопартиец Ариэль Шарон перенес инсульт и впал в кому. Трехлетнее премьерство Ольмерта, который позиционировал себя как политик левоцентристского толка, было ознаменовано реанимацией мирных переговоров с палестинцами и Сирией, Второй ливанской войной, которую большинство израильтян считает неудачной, и масштабным вторжением в сектор Газа, где погибли свыше тысячи палестинцев.

Из-за коррупционных скандалов Ольмерт подал в отставку в сентябре 2008 года, но продолжал исполнять обязанности главы кабинета до марта 2009, когда его сменил нынешний премьер Биньямин Нетаньяху.