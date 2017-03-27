Ле Пен укрепляет позиции в первом туре президентских выборов

ПАРИЖ, 27 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Позиция лидера партии "Национальный фронт", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен вновь демонстрируют положительную динамику после спада, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные опроса компании OpinionWay.

Так, согласно этим данным, поддержать Ле Пен в первом туре выборов готовы 26% избирателей. По сравнению с предыдущими результатами опроса глава Нацфронта поднялась на один процентный пункт.

Такую же положительную динамику демонстрирует и один из соперников Ле Пен — экс-премьер Франсуа Фийон. Свои голоса за него намереваются отдать 20% избирателей — на один процентный пункт больше, чем в минувшую пятницу.

Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон занимает вторую строчку рейтинга, его положение не изменилось. В его поддержку выступают 24% избирателей.

Вместе с тем в прогнозах на второй тур его позиция ослабла — за выходные он потерял два процентных пункта. Однако даже с учетом спада Макрону прочат победу в выборах президента с результатом 61 против 39 у Ле Пен.

В случае, если соперником Ле Пен во втором туре выборов станет Фийон, она так же потерпит поражение с результатом 42 против 58 у экс-премьера.

Опрос проводился в период с 24 по 26 марта. Участие в нем приняли 1676 совершеннолетних граждан Франции, внесенных в списки избирателей.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.