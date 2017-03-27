Москва удивлена действиями США в Мосуле

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Москва удивлена действиями США в иракском Мосуле, в результате которых гибнут мирные жители, надеется на выверенность ударов коалиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Последняя трагедия, которая произошла 17 марта, вернее, она не последняя, после нее тоже было не мало инцидентов, в результате которых гибли гражданские лица, но 17 марта было убито, по некоторым подсчетам, более 200 мирных жителей, она, конечно же, стоит особняком в силу своих масштабов, в силу того, что бомбежки продолжались несколько часов. И если за несколько часов невозможно было убедиться, что ты наносишь удары по не тем целям, то мне очень странно видеть такое в действиях американских военных, которые все-таки обладают необходимым оборудованием", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии.

Тем не менее, по словам российского министра, РФ заинтересована в том, чтобы Мосул был освобожден от террористов. "Но чтобы действия коалиции носили все-таки выверенный характер", — отметил Лавров.

Иракские СМИ на этой неделе сообщили, что жертвами бомбардировок в западном Мосуле стали не менее 200 человек. Авиаудары наносят ВВС международной коалиции во главе с США в рамках операции против террористической группировки ИГ*. Коалиция пообещала расследовать сообщения. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. В релизе пресс-службы отмечается, что "идет проверка сообщений" по данному поводу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.