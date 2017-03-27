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В мире

Москва удивлена действиями США в Мосуле

Сюжет:
Операция по освобождению Мосула (492)
13:2227.03.2017
(обновлено: 17:07 27.03.2017)
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Москва удивлена действиями США в иракском Мосуле, в результате которых гибнут мирные жители, надеется на выверенность ударов коалиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Мальчик на велосипеде в Мосуле
© AP Photo/ Felipe Dana
Совбез ООН по инициативе России обсудит авиаудары коалиции в Мосуле
"Последняя трагедия, которая произошла 17 марта, вернее, она не последняя, после нее тоже было не мало инцидентов, в результате которых гибли гражданские лица, но 17 марта было убито, по некоторым подсчетам, более 200 мирных жителей, она, конечно же, стоит особняком в силу своих масштабов, в силу того, что бомбежки продолжались несколько часов. И если за несколько часов невозможно было убедиться, что ты наносишь удары по не тем целям, то мне очень странно видеть такое в действиях американских военных, которые все-таки обладают необходимым оборудованием", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии.

Ситуация в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017/ Aris Messinis
Коалиция во главе с США заявила, что нанесла удар в Мосуле по запросу Ирака
Тем не менее, по словам российского министра, РФ заинтересована в том, чтобы Мосул был освобожден от террористов. "Но чтобы действия коалиции носили все-таки выверенный характер", — отметил Лавров.

Иракские СМИ на этой неделе сообщили, что жертвами бомбардировок в западном Мосуле стали не менее 200 человек. Авиаудары наносят ВВС международной коалиции во главе с США в рамках операции против террористической группировки ИГ*. Коалиция пообещала расследовать сообщения. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. В релизе пресс-службы отмечается, что "идет проверка сообщений" по данному поводу.

 

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

© Ruptly
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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Таня
Журналисты! Москва не удивлена, а возмущена надо писать. Берите пример у зарубежных сми. "Белый дом возмущен...", "ЕС возмущен...", а Москва всего лишь удивлена?????
16:33
27.03.2017
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Алмазка Казанский
Когда уже наши тряпичные...начнут кроме спама в наших СМИ...еще до мира доносить и в массы выносить...напрягать начинает что писку много...а толку 0
15:26
27.03.2017
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