На Украине объявили в розыск российского генерала

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Главная военная прокуратура Украины объявила в розыск командующего 41-й общевойсковой армией ЦВО Вооруженных сил России генерала-майора Алексея Завизьона, сообщила украинская Генпрокуратура.

Как отмечается, военного оповестили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями "умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям", "ведение агрессивной войны" и "участие в террористической организации".

Украинская прокуратура утверждает, что Завизьон в 2015 году выполнял "обязанности командующего 1-го армейского корпуса незаконного вооруженного формирования, так называемого "народного ополчения ДНР".

Власти Украины уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом России Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.

Ранее Запад и Киев неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Минобороны России неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.