Лавров прокомментировал реакцию Запада на несогласованную акцию в Москве

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что реакция Запада на задержания в ходе несанкционированной акции в Москве говорит о двойных стандартах, заявил он на пресс-конференции.

"Вы сказали про реакцию общественности, я, честно говоря, слышал реакцию только официальных лиц в ряде европейских столиц, в Вашингтоне. Понимаете, когда одни и те же события вызывают разную реакцию, наверное, опять приходят на ум те самые пресловутые двойные стандарты. Я не помню, чтобы кто-то очень сильно переживал, по крайней мере публично, по поводу тех решений, которые были приняты не так давно в Германии, Нидерландах, Австрии, власти которых просто запретили проводить определенные митинги. И никто ничего не переживал по этому поводу, никто ничего не сказал по этому поводу", — сказал Лавров.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось около 7-8 тысяч человек. Правоохранители задержали около 600 участников несогласованной акции, в том числе ее организатора Алексея Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв выйти на незаконную акцию провокацией.