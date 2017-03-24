СМИ: на Украине срываются сделки по продаже "дочек" российских госбанков

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости/Прайм. Сделка по продаже украинских структур Сбербанка не состоялась, а ценовое предложение потенциальных покупателей ВТБ (Украина) снизилось до 50 миллионов долларов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
В конце января Пасенюк предложил сделать частью сделки "понятийное соглашение", которое также включало бы продажу Липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ) холдинга Roshen президента Украины Петра Порошенко.
Сделка по продаже украинского Сбербанка была заблокирована на президентском уровне, пишет газета. Один из источников газеты отметил, что исходно было предложено 680 миллионов долларов, но после озвученной стоимости ЛКФ в 250 миллионов долларов при реальной не более 120-140 миллионов долларов переговоры потеряли для российской стороны всякий смысл. Результатом, по его мнению, стало объявление 20 января Roshen об остановке производства ЛКФ и о планах по консервации объектов с апреля. В Сбербанке отказались от комментариев. Связаться с Ярославским не удалось. По словам собеседников издания, он сохраняет интерес и "ожидает в новых условиях предложений от продавца". На днях глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что ищет варианты быстрого выхода с Украины.
ВТБ и ВЭБ
ВЭБ первым заявил, что намерен продать Проминвестбанк и открыто стал искать покупателей. Во вторник глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что может на следующей неделе сформировать финальное решение. Банком интересуются два-три потенциальных покупателя, в том числе венгерский банк OTP, однако сейчас, по словам Горькова, OTP стали долго принимать решения, поэтому число интересантов можно обозначить, скорее, как "два плюс".
По информации источников издания, это глава федерации бокса Киевской области Сергей Тронь и бизнесмен Валерий Хорошковский (в 2005 году — президент группы "Евраз"). В ВЭБе отказались от комментариев. В НБУ изданию вчера заявили, что переговоры о продаже указанных банков продолжаются, хотя официальных документов на приобретение ни по одному не поступало. Потенциальных покупателей в НБУ назвать отказались.