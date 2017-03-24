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В мире

СМИ: на Украине срываются сделки по продаже "дочек" российских госбанков

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Главное за 24 марта 2017 года (10)
08:5224.03.2017
(обновлено: 19:43 28.03.2017)
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Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости/Прайм. Сделка по продаже украинских структур Сбербанка не состоялась, а ценовое предложение потенциальных покупателей ВТБ (Украина) снизилось до 50 миллионов долларов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Офис БМ банка в Киеве. Март 2017
© РИА Новости. Стрингер
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Нацбанк Украины ввел санкции против "дочек" российских банков
По словам одного из источников газеты, переговоры по продаже украинского Сбербанка активизировались в декабре, когда с украинской стороны к ним присоединились управляющий директор ICU Макар Пасенюк и бизнесмен Игорь Воронов. В чьих именно интересах их вели, собеседник издания не сообщил, но, по данным другого источника, бенефициаром выступает президент группы DCH и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский. Инвестгруппа ICU — консультант Roshen по покупке и продаже активов, в 2007-2014 годах ее совет директоров возглавляла нынешний руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

В конце января Пасенюк предложил сделать частью сделки "понятийное соглашение", которое также включало бы продажу Липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ) холдинга Roshen президента Украины Петра Порошенко.

Отделение дочернего предприятия Сбербанка на Украине. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Roshen приобрела ЛКФ в 2001 году, проблемы у холдинга в России начались в 2014 году, а в апреле 2015 года на имущество фабрики наложили арест на 181,5 миллиона рублей, которые компания, по версии следствия, получила в виде возмещения НДС по поддельным документам. Арест не запрещал эксплуатацию ЛКФ, но ограничил сделки с имуществом. Весной 2016 года Пасенюк предполагал, что ЛКФ скоро продадут. В числе интересантов источники газеты называли кондитерское объединение "Славянка", но сделка не состоялась.

Сделка по продаже украинского Сбербанка была заблокирована на президентском уровне, пишет газета. Один из источников газеты отметил, что исходно было предложено 680 миллионов долларов, но после озвученной стоимости ЛКФ в 250 миллионов долларов при реальной не более 120-140 миллионов долларов переговоры потеряли для российской стороны всякий смысл. Результатом, по его мнению, стало объявление 20 января Roshen об остановке производства ЛКФ и о планах по консервации объектов с апреля. В Сбербанке отказались от комментариев. Связаться с Ярославским не удалось. По словам собеседников издания, он сохраняет интерес и "ожидает в новых условиях предложений от продавца". На днях глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что ищет варианты быстрого выхода с Украины.

Ума палата
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Ума палата

ВТБ и ВЭБ

Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото: Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Нацбанк Украины попросил защиты для "дочек" российских банков
Переговоры по украинским "дочкам" ВТБ также в последнее время вел Пасенюк, утверждают источники "Коммерсанта". Предыдущие попытки не были успешными из-за неготовности головного ВТБ оставить фондирование, предоставленное "дочкам". Группа ВТБ хотела получить за ВТБ (Украина) около 200 миллионов долларов, что примерно соответствует вложениям, говорит источник издания на украинском рынке, но проблема в том, что кредитный портфель "весьма проблемный". По словам другого собеседника газеты, сейчас за актив дают только около 50 миллионов долларов. Интересовались "разные претенденты, но далеко дело не зашло". По его информации, БМ-банк группа ВТБ продает отдельно, результаты пока неизвестны. В ВТБ отказались от комментариев.

ВЭБ первым заявил, что намерен продать Проминвестбанк и открыто стал искать покупателей. Во вторник глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что может на следующей неделе сформировать финальное решение. Банком интересуются два-три потенциальных покупателя, в том числе венгерский банк OTP, однако сейчас, по словам Горькова, OTP стали долго принимать решения, поэтому число интересантов можно обозначить, скорее, как "два плюс".

По информации источников издания, это глава федерации бокса Киевской области Сергей Тронь и бизнесмен Валерий Хорошковский (в 2005 году — президент группы "Евраз"). В ВЭБе отказались от комментариев. В НБУ изданию вчера заявили, что переговоры о продаже указанных банков продолжаются, хотя официальных документов на приобретение ни по одному не поступало. Потенциальных покупателей в НБУ назвать отказались.

Активы российских банков на Украине
Активы российских банков на Украине
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В мире
Комментарии
83 пользователя оставили 117 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Surzhik-k
Какие наивные в России банкиры! Кто станет покупать то, что можно просто забрать силой? Не понятно, каким местом они думали три года? Большинство иностранных банков свалило из незалежной ещё в 2014 году.
09:39
24.03.2017
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Dmitriy Koshnikov
Ежу было понятно, что надо сваливать, а им нет.
09:44
24.03.2017
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