Суд приступил к делу жителя Латвии, участвовавшего в конфликте на Украине

РИГА, 2 фев — РИА Новости. Первое судебное заседание по делу жителя Даугавпилса Артема Скрипника, которого обвиняют в участии в боевых действиях на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, начал рассматривать суд Видземского предместья Риги, сообщил на своей странице в Facebook общественный деятель, публицист Владимир Линдерман.

"Прокурор подала ходатайство, чтобы процесс был закрытым от публики и журналистов. Судья ходатайство отклонил, так что процесс будет открытым. Сегодня допросили одного свидетеля. Следующее заседание 15 февраля", — написал Линдерман.

Адвокат Скрипника Имма Янсоне заявила, что будет добиваться полного оправдания своего подзащитного.

"Шансы очень реальные. Обвинение по 77-й статье несостоятельно, поскольку сама статья вступила в силу уже после того, как Скрипник покинул Донбасс, а закон, как известно, обратной силы не имеет", — сказала она.

Юрист отметила, что она верит в невиновность своего подзащитного и в то, что ей удастся это доказать.

Прокуратура предъявила Артему Скрипнику обвинение в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины в августе прошлого года.

Наказание по этой статье составляет от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.