Пенс назвал страны, граждане которых попадают под запрет на въезд в США

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Введенный президентом США Дональдом Трампом запрет на въезд в страну коснулся тех государств, которые считались неблагоприятными с точки зрения безопасности еще при прежней администрации Барака Обамы, заявил в среду вице-президент Майкл Пенс.
Пенс отметил, что американцы "должны понимать, кто те люди, которые хотят попасть к нам". Он также назвал "оправданным намерение посмотреть каждого, кто хочет приехать к нам из районов, затронутых терроризмом".
Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.