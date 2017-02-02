Постпред Украины рассказал, как будет председательствовать в Совбезе ООН

ООН, 2 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко намерен разделять национальные чувства и обязанности председателя за столом Совета Безопасности ООН.

Украина с 1 февраля приняла председательство в Совете Безопасности ООН. Уже 2 февраля новый президент СБ проведет открытое заседание по ситуации на востоке Украины, с докладом по ситуации выступят представители секретариата ООН, Управления по координации гуманитарных вопросов и ОБСЕ.

"Нужно быть более сбалансированным и более нейтральным, чем обычно, так что я попытаюсь найти баланс между этими моими двумя ролям", — сказал Ельченко журналистам.

Ельченко будет председателем на предстоящем заседании, а также выступит с речью в национальном в качестве посла Украины. "Я постараюсь будучи президентом Совета хотя бы во вступительном заявлении вести дискуссию в мирном ключе, не превращать ее в обмен репликами между мной и российской делегацией", — заверил дипломат.

Накануне, в связи с обострением ситуации вокруг Авдеевки на востоке Украины, Совет Безопасности ООН принял заявление, зафиксировав обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке страны, призвал немедленно восстановить режим прекращения огня. Проект заявления был внесен Украиной.

Ельченко назвал это "хорошим результатом". "Никто не ожидал, что одна делегация допустит его (принятия заявления — ред.). Но это произошло, и это хороший знак. Я верю, что мы сможем принять что-то похожее, но более подробное в ближайшие недели или дни", — сказал постпред.