Постпред Украины рассказал, как будет председательствовать в Совбезе ООН

ООН, 2 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко намерен разделять национальные чувства и обязанности председателя за столом Совета Безопасности ООН.
"Нужно быть более сбалансированным и более нейтральным, чем обычно, так что я попытаюсь найти баланс между этими моими двумя ролям", — сказал Ельченко журналистам.
Ельченко будет председателем на предстоящем заседании, а также выступит с речью в национальном в качестве посла Украины. "Я постараюсь будучи президентом Совета хотя бы во вступительном заявлении вести дискуссию в мирном ключе, не превращать ее в обмен репликами между мной и российской делегацией", — заверил дипломат.
Ельченко назвал это "хорошим результатом". "Никто не ожидал, что одна делегация допустит его (принятия заявления — ред.). Но это произошло, и это хороший знак. Я верю, что мы сможем принять что-то похожее, но более подробное в ближайшие недели или дни", — сказал постпред.