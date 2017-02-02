Пенс заявил, что СМИ лишили администрацию Трампа "медового месяца"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс обвинил СМИ в слишком агрессивном освещении событий первой недели президентства Дональда Трампа, в результате чего у новой администрации не сложилось "медового месяца".
"Новый президент вступает в должность, да? Я считаю, что это называется "медовым месяцем", так как СМИ, как и все остальные, дают администрации вступить в полномочия и начать делать то, что требуется. Знаете, если "медовый месяц" и был, то он был довольно коротким. Я точно не помню его", — заявил Пенс в интервью на радиопрограмме Rush Limbaugh Show.
В свою очередь, многие СМИ в США в ходе избирательной кампании открыто заявляли о своей оппозиционности Трампу и даже отказывались освещать его деятельность. В частности, об этом заявляла авторитетная газета Huffington Post, что, впрочем, не помешало ее корреспондентам продолжать работать в группе журналистов Белого дома после вступления Трампа в должность президента.