Пенс заявил, что СМИ лишили администрацию Трампа "медового месяца"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс обвинил СМИ в слишком агрессивном освещении событий первой недели президентства Дональда Трампа, в результате чего у новой администрации не сложилось "медового месяца".

"Медовым месяцем" в США традиционно называют первые несколько недель после избрания нового президента.

"Новый президент вступает в должность, да? Я считаю, что это называется "медовым месяцем", так как СМИ, как и все остальные, дают администрации вступить в полномочия и начать делать то, что требуется. Знаете, если "медовый месяц" и был, то он был довольно коротким. Я точно не помню его", — заявил Пенс в интервью на радиопрограмме Rush Limbaugh Show.

Трамп известен своими сложными отношениями с американскими СМИ, большинство которых он обвиняет в необъективности и непрофессионализме. Из ведущих СМИ, помимо New York Times и Washington Post, объектом его критики становился телеканал CNN, аббревиатуру которого политик расшифровывал как Clinton News Network ("Новостная сеть Клинтон"), утверждая, что телеканал помогал на выборах его сопернице Хиллари Клинтон.

В свою очередь, многие СМИ в США в ходе избирательной кампании открыто заявляли о своей оппозиционности Трампу и даже отказывались освещать его деятельность. В частности, об этом заявляла авторитетная газета Huffington Post, что, впрочем, не помешало ее корреспондентам продолжать работать в группе журналистов Белого дома после вступления Трампа в должность президента.