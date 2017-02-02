Пенс привел Тиллерсона к присяге в качестве госсекретаря США

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вице-президент США Майкл Пенс привел в среду Рекса Тиллерсона к присяге в качестве госсекретаря.

Официальная церемония состоялась в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.

Американский лидер выразил уверенность в том, что Тиллерсон привнесет в работу госдепартамента свои уникальные навыки. Он также отметил, что "этот человек пользуется уважением в мире, и сейчас начинает свое самое важное путешествие".

По словам Трампа, США "должны во внешней политике укреплять стабильность и безопасность". При этом он признал, что зачастую в этом процессе "мы находимся в ловушке насилия и войны".

В этой связи он отметил "важность укрепления существующих и создания новых альянсов США для расширения американских стратегических интересов и безопасности".

Сам Тиллерсон, выступая на церемонии, пообещал "представлять весь американский народ".

Ранее в среду сенат утвердил Тиллерсона в должности главы американской дипломатии.