В ЮНИСЕФ сообщили о серьезных последствиях столкновений у Авдеевки

ООН, 2 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Два дня столкновений в районе Авдеевки на востоке Украины оставили более 17 тысяч человек без отопления и электричества в условиях зимы, среди них 2,5 тысяч детей, сообщили в ЮНИСЕФ.
Уточняется, что из-за обострения ситуации закрылись шесть школ и четыре детских сада.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.