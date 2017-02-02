Постпред Украины при ООН рассказал о возможном визите Порошенко в США

ООН, 2 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Президент Украины Петр Порошенко может совершить визит в США и провести заседание Совета Безопасности ООН по тематике конфликтов в Европе 21 февраля, сообщил постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко.

"Я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне работают над этим, но я не могу ничего подтвердить", — сообщил журналистам украинский дипломат, говоря о возможном визите президента Порошенко в США. Однако, по его словам, есть вероятность, что глава государства приедет на дебаты Совета Безопасности ООН 21 февраля по конфликтам в Европе.

"Но это пока не решено", — отметил Ельченко.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что визит Порошенко в США может состояться во второй половине февраля, его целью станет участие в программе председательства Украины в СБ ООН. По данным агентства "Укринформ", прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенко и Дональда Трампа в Вашингтоне.

Говоря о контактах Украины и США после смены администрации в Белом доме, Ельченко отметил последовательность Вашингтона в отношении Киева. Он сообщил, что начал работать с США будучи молодым дипломатом еще в 1980-е годы, "пережил четыре или пять смен администраций США от одной партии к другой и ни разу не замечал различий между ними с момента обретения Украиной независимости".

"Иногда казалось, что администрации республиканцев были даже более позитивными по отношению к Украине, чем демократы", — признал дипломат.

Постпред Украины уже провел встречи со своей новой американской коллегой Никки Хейли. "Она подтвердила базовые моменты политики США в отношении Украины: они полностью поддерживают территориальную целостность страны и они полностью против того, как Россия поступает с восточной частью Украины", — сказал Ельченко.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.