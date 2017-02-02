Постпред Украины при ООН рассказал о возможном визите Порошенко в США

ООН, 2 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Президент Украины Петр Порошенко может совершить визит в США и провести заседание Совета Безопасности ООН по тематике конфликтов в Европе 21 февраля, сообщил постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко.
"Но это пока не решено", — отметил Ельченко.
Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что визит Порошенко в США может состояться во второй половине февраля, его целью станет участие в программе председательства Украины в СБ ООН. По данным агентства "Укринформ", прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенко и Дональда Трампа в Вашингтоне.
"Иногда казалось, что администрации республиканцев были даже более позитивными по отношению к Украине, чем демократы", — признал дипломат.
Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.