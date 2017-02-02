Греция заявила о нарушениях воздушного пространства турецкими самолетами

АФИНЫ, 2 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Шесть турецких военных самолетов в среду 138 раз нарушили воздушное пространство Греции, сообщило Афинское агентство новостей со ссылкой на Генеральный штаб национальной оборон Греции.
"Все турецкие самолеты были вооружены и во всех случаях были признаны и перехвачены греческими истребителями", — сообщил генштаб.
Турция постоянно нарушает греческое воздушное пространство, но не в таких количествах. Нарушения последовали после того, как утром министр национальной обороны Греции Панос Камменос с вертолета опустил венок возле островов Имиа, где во время греко-турецкого конфликта 21 год назад погибли три греческих пилота.
Министр заверил, что боевая мощь вооруженных сил Греции находится на высоком уровне и греки защитят родину. С другой стороны, по его словам, надо "беспокоиться из-за ситуации в турецкой армии после неудавшейся попытки переворота".
Что касается нынешнего визита в Имиа, министр сказал, что это нормально, и такие мероприятия будут продолжаться в годовщину гибели троих военных либо в рамках посещения греческих островов.
На вопрос о заявлениях турецкого депутата с угрозами войны, министр обороны сказал, что от соседей уже слышали "невероятные вещи" и он не собирается комментировать "голоса турецкого депутата в турецком парламенте". Камменос вновь призвал Турцию соблюдать нормы международного права и международные договоры.
В воскресенье Генеральный штаб национальной обороны Греции заявил, что ракетный корабль ВМС Турции нарушил территориальные воды возле островов Имиа. В Греции сочли действия турецкой стороны провокацией из-за отказа греческого суда выдать восьмерых турецких военнослужащих, причастных, по мнению властей Турции, к попытке государственного переворота.