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В мире

Греция заявила о нарушениях воздушного пространства турецкими самолетами

02:3002.02.2017
(обновлено: 03:28 02.02.2017)
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Турецкие истребители. Архивное фото
© AP Photo/ Selcan Hacaoglu

АФИНЫ, 2 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Шесть турецких военных самолетов в среду 138 раз нарушили воздушное пространство Греции, сообщило Афинское агентство новостей со ссылкой на Генеральный штаб национальной оборон Греции.

Турецкий военный на борту фрегата. Архивное фото
© AP Photo/ Vadim Ghirda
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По его данным, в нарушениях участвовали шесть самолетов — одна пара и четыре одиночных самолета. В частности, пара турецких самолетов с 7.43 до 8.41 утра совершила 126 нарушений национального воздушного пространства, в том числе восемь полетов над островами Имиа и Калолимнос.

"Все турецкие самолеты были вооружены и во всех случаях были признаны и перехвачены греческими истребителями", — сообщил генштаб.

Турция постоянно нарушает греческое воздушное пространство, но не в таких количествах. Нарушения последовали после того, как утром министр национальной обороны Греции Панос Камменос с вертолета опустил венок возле островов Имиа, где во время греко-турецкого конфликта 21 год назад погибли три греческих пилота.

Министр Национальной обороны Греции Панос Камменос. Архивное фото
© Фото: предоставлено пресс-службой Министерства национальной обороны Греци
Министр обороны Греции считает поведение Турции провокационным
Камменос в связи с многочисленными нарушениями заявил, что вооруженные силы готовы ответить на любой вызов. "Греция хочет спокойствия и мира между странами региона. Мы не ищем ни неприятностей, ни скандалов. Но они должны понять, что ковбойство восточного типа с Грецией не пройдет", — сказал он, выступая в эфире телеканала ANT1.

Министр заверил, что боевая мощь вооруженных сил Греции находится на высоком уровне и греки защитят родину. С другой стороны, по его словам, надо "беспокоиться из-за ситуации в турецкой армии после неудавшейся попытки переворота".

Что касается нынешнего визита в Имиа, министр сказал, что это нормально, и такие мероприятия будут продолжаться в годовщину гибели троих военных либо в рамках посещения греческих островов.

Задержанные турецкие военнослужащие, которые бежали в Грецию на вертолете после попытки военного переворота прибывают в Верховный суд в Афинах, Греция
© AP Photo/ Yorgos Karahalis
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"Обязанность любого министра национальной обороны быть там. Я не буду спрашивать кого-либо", — сказал он.

На вопрос о заявлениях турецкого депутата с угрозами войны, министр обороны сказал, что от соседей уже слышали "невероятные вещи" и он не собирается комментировать "голоса турецкого депутата в турецком парламенте". Камменос вновь призвал Турцию соблюдать нормы международного права и международные договоры.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
© Sputnik/ Fuad Safarov
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В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США. В последние дни кризиса, 31 января 1996 года, в районе конфликта разбился вертолет ВМС Греции, погибли три греческих офицера. Причиной аварии назвали технические проблемы.

В воскресенье Генеральный штаб национальной обороны Греции заявил, что ракетный корабль ВМС Турции нарушил территориальные воды возле островов Имиа. В Греции сочли действия турецкой стороны провокацией из-за отказа греческого суда выдать восьмерых турецких военнослужащих, причастных, по мнению властей Турции, к попытке государственного переворота.

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