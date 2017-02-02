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В мире

Израиль построит новое поселение для жителей сносимого форпоста Амона

02:2402.02.2017
120710
Флаги Израиля. Архивное фото
© Fotolia/ W. Zikas

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сформировал межведомственную рабочую группу, которая займется созданием нового еврейского поселения для жителей форпоста Амона, демонтируемого на Западном берегу реки Иордан, сообщила канцелярия главы правительства.

Израильские военные на месте нападения на автомобиль Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
© AP Photo/ Nasser Shiyoukhi
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Три тысячи полицейских в ночь на четверг завершают принудительную эвакуацию из Амоны 42 живущих там семей и сотен их сторонников.

"Нетаньяху сформировал рабочую группу, задачей которой станет создание нового поселения… В состав группы войдут представители поселенцев, помощник министра обороны по делам поселений и глава канцелярии премьер-министра", — сказано в пресс-релизе.

"Группа незамедлительно приступит к работе по определению местоположения и создания поселения", — говорится в сообщении.

С полудня среды полицейские вытесняли протестующих с улиц Амоны и сейчас освобождают одноэтажные "дома-караваны" от забаррикадировавшихся там людей. При проведении операции ранения, в основном легкие, получили 24 сотрудника правоохранительных органов, задержаны 13 их оппонентов. В полиции говорят, что большинство защитников форпоста избрали пассивные формы сопротивления, и лишь сравнительно небольшая группа "анархистов" прибегла к насилию.

Израиль. Архивное фото
© AP Photo/ Ariel Schalit, File
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Амона, расположенная рядом с еврейским поселением Офра и фактической палестинской столицей Рамаллахом, считается крупнейшим из сотни форпостов оккупированного Западного берега — объектов поселенческого самостроя, нелегальных не только с точки зрения международного права, но и внутреннего израильского законодательства. Ее демонтаж проходит по решению верховного суда, который постановил, что поселок возведен на частной палестинской земле.

В явной попытке сгладить трения с поселенцами, составляющими весомую часть его коалиции и электората, Нетаньяху минувшей ночью санкционировал возведение более трех тысяч единиц жилья для израильтян на Западном берегу в дополнение к двум с половиной тысячам, одобренным неделей ранее. Министр обороны Авигдор Либерман сказал в эфире Девятого телеканала, что настолько масштабных решений, касающихся поселенческих строек, не принималось последние 14 лет.

Израильский разделительный барьер, который отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан
© Фото: Public Domain
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Стремясь исключить повторения ситуаций, подобных демонтажу Амоны, израильский парламент готовит закон о легализации поселенческих форпостов, возведенных на частной палестинской земле. Инициатива, поддерживаемая правительством и уже утвержденная депутатами в первом из трех чтений, предлагает заменить практикуемый ныне снос самостроя передачей его в долгосрочную аренду "до определения политического статуса региона" нынешним пользователям с выплатой компенсации палестинским собственникам земельных наделов. Закон позволит задним числом легализовать примерно четыре тысячи "единиц жилья" путем фактической экспроприации 800 гектаров частной палестинской земли на Западном берегу, подсчитала израильская правозащитная организация "Шалом Ахшав" ("Мир сейчас").

Флаги Палестины. Архивное фото
© Flickr/ scottgunn
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Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

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