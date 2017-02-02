В Канаде подозреваемый в нападении на мечеть заходил туде накануне атаки

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Подозреваемый в нападении на мечеть в Канаде заходил туда накануне атаки и просил у одного из прихожан деньги, передает агентство Рейтер.

В понедельник канадская полиция предъявила обвинения подозреваемому в нападении на мечеть в Квебеке. 27-летний Александр Бисонет обвиняется в умышленном убийстве шести человек. Ему также вменяют вину в покушение на убийство еще пяти человек, которые находятся в критическом состоянии в больнице.

Как сообщил один из свидетелей, прихожанин Луссин Эль Мануг (Lhoussine El Manoug), подозреваемый заходил в мечеть за три дня до совершения нападения около 19.45 и 20.00 по местному времени. Бисонет обратился к Эль Манугу с просьбой дать ему денег, объяснив, что они необходимы ему для того, чтобы поехать в Монреаль. Атака была совершена в минувшее воскресенье примерно в то же время.

"Я вспомнил его (Бисонета) лицо", — заявил Эль Мануг, рассказывая о нападении. "Никогда бы не подумал, что он мог бы это сделать", — добавил свидетель.

В настоящее время единственным подозреваемым в нападении на мечеть в канадском городе Квебек остается Бисонет. Полиция проводит обыски с целью обнаружения доказательств для предъявления других обвинений, в том числе в террористической деятельности.

Нападение на мечеть в Квебеке было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Два человека в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. Жертвами нападения стали шесть человек, по данным медиков, не менее 18 были доставлены в больницы города, пять из них находятся в критическом состоянии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".