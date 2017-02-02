Центком США не получал новых инструкций после слов Белого дома об Иране

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (Центком) не получало дополнительных инструкций после заявления об обеспокоенности Белого дома по Ирану, сообщил РИА Новости представитель ведомства Майкл Мэйер.
Официальный представитель Пентагона Кристофер Шервуд заявил, что вооруженные силы США в целом также не меняли планов в ответ на испытания Ираном баллистических ракет, передает агентство Рейтер.
Ранее в рамках брифинга для журналистов советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Белый дом "официально предупреждает" Иран в связи с действиями Тегерана в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам, запуск противоречит резолюции СБ ООН номер 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет.