СМИ: редактор Daily Mail станет представителем премьера Великобритании

ЛОНДОН, 2 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Редактор отдела политики газеты Daily Mail Джеймс Слэк станет официальным представителем премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, заменив на этом посту Хелен Боуэр, пишет в среду вечером газета Independent.

"Как сообщается, Мэй наняла редактора отдела политики Daily Mail Джеймса Слэка в качестве официального представителя. Слэк заменит Хелен Боуэр, которая станет руководителем пресс-службы главы МИД Бориса Джонсона", — сообщает издание.

Слэк будет отвечать за проведение брифингов для журналистов. Если его назначение состоится, Слэк станет вторым в истории редактором таблоида, который работает в составе правительства британских консерваторов. В 2015 году Джеймс Чапман покинул редакцию Daily Mail, чтобы стать официальным представителем главы минфина Джорджа Осборна. После произошедшей летом 2016 года отставки Осборна Чапман работает пресс-секретарем министра по Brexit Дэвида Дэвиса.

Пресс-служба правительства Великобритании никак не комментирует сообщения СМИ о грядущем назначении Слэка.