В американский конгресс внесли новый законопроект о санкциях против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Новый законопроект о санкциях против Ирана представлен в среду в палате представителей США, говорится на сайте одного из его авторов — конгрессмена от штата Иллинойс Питер Роскэма.
Законопроект предусматривает "введение новых санкций против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и авиакомпании Mahan Air, которая помогает КСИР в распространении терроризма". Также предполагается "создание нового санкционного списка министерства финансов США, включающего структуры, в которых КСИР принадлежит более 25% акций". Кроме того, предусматривается "расширение существующих и введение новых санкций против Ирана за вопиющие нарушения прав человека".
Наряду с этим речь идет о "введении новых санкций против тех, кто оказывает Ирану помощь в реализации его программы разработки баллистических ракет". Также предусматривается введение санкций по ряду других направлений.
Группа сенаторов-республиканцев 24 января внесла схожий законопроект на рассмотрение верхней палаты конгресса.