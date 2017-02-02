В американский конгресс внесли новый законопроект о санкциях против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Новый законопроект о санкциях против Ирана представлен в среду в палате представителей США, говорится на сайте одного из его авторов — конгрессмена от штата Иллинойс Питер Роскэма.

Как сообщается, документ был подготовлен четырьмя конгрессменами, которые возглавляют группу по делам Израиля, существующую в республиканской фракции палаты представителей. В частности, проект нацелен на борьбу с программой разработки Ираном баллистических ракет, а также с поддержкой Тегераном терроризма и нарушениями прав человека.

Законопроект предусматривает "введение новых санкций против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и авиакомпании Mahan Air, которая помогает КСИР в распространении терроризма". Также предполагается "создание нового санкционного списка министерства финансов США, включающего структуры, в которых КСИР принадлежит более 25% акций". Кроме того, предусматривается "расширение существующих и введение новых санкций против Ирана за вопиющие нарушения прав человека".

Наряду с этим речь идет о "введении новых санкций против тех, кто оказывает Ирану помощь в реализации его программы разработки баллистических ракет". Также предусматривается введение санкций по ряду других направлений.

Группа сенаторов-республиканцев 24 января внесла схожий законопроект на рассмотрение верхней палаты конгресса.