СМИ: в американской тюрьме заключенные удерживают в заложниках пять человек

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заключенные в тюрьме американского штата Делавэр удерживают в заложниках по меньшей мере четырех охранников и одного консультанта, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя ассоциации охранников исправительных учреждений штата.

Как заявил агентству представитель ассоциации Брюс Роджерс (Bruce Rogers), заключенные взяли под свой контроль одно из зданий в исправительном учреждении James T. Vaughn Correctional Center, в здании могут находиться от 150 до 200 человек. По его словам, есть сообщения о раненных со стороны заключенных и охранников. О требованиях злоумышленниках ничего не известно.

По данным местных СМИ, заключенные отпустили советника, но продолжают удерживать в заложниках одного человека.

Ранее сообщалось, что заключенные захватили в заложники несколько охранников в тюрьме строгого режима в американском штате Делавэр, о количестве пострадавших не сообщалось. В связи с сообщением о заложниках власти заблокировали доступ ко всем тюрьмам штата. Как заявил представитель местного управления исправительных учреждений Джайми Грейвелл (Jayme Gravell), ситуация представляет собой единичный случай, угрозы для общественности нет.