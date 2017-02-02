СМИ: в американской тюрьме заключенные удерживают в заложниках пять человек

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заключенные в тюрьме американского штата Делавэр удерживают в заложниках по меньшей мере четырех охранников и одного консультанта, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя ассоциации охранников исправительных учреждений штата.
По данным местных СМИ, заключенные отпустили советника, но продолжают удерживать в заложниках одного человека.
Ранее сообщалось, что заключенные захватили в заложники несколько охранников в тюрьме строгого режима в американском штате Делавэр, о количестве пострадавших не сообщалось. В связи с сообщением о заложниках власти заблокировали доступ ко всем тюрьмам штата. Как заявил представитель местного управления исправительных учреждений Джайми Грейвелл (Jayme Gravell), ситуация представляет собой единичный случай, угрозы для общественности нет.