Хиллари Клинтон расскажет о предвыборной кампании в новой книге

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, претендовавшая на пост президента страны в 2016 году, расскажет о предвыборной кампании в своей новой книге, сообщила в понедельник в электронной версии газета Los Angeles Times.

По ее данным, издательство Simon & Schuster опубликует книгу эссе Клинтон. Ее название и время выхода в свет пока не известны.

"В книге будет затронут недавний и, возможно, самый сложный для автора период, а именно ее шокирующее поражение на президентских выборах", — говорится в материале.

"Это будут слова, которыми я живу. То, что помогало мне торжествовать в хорошие времена, смеяться во времена абсурда и помогало мне переживать трудности", — сказала по этому поводу сама Клинтон. Она выразила надежду на то, что "эти эссе будут полезными для читателей".

Как отмечается в материале, помимо книги эссе то же издательство выпустит и детскую иллюстрированную версию книги "Нужна целая деревня и другие уроки, которые преподают нам дети", которую Клинтон опубликовала в 1996 году. Как уточняется, средства от нее пойдут на благотворительность.