В Бразилии мужчина расстрелял участников свадьбы из-за личных счетов

МЕХИКО, 2 фев — РИА Новости. Трагедией закончилась свадьба в бразильском штате Алагоас — пришедший на церемонию мужчина открыл огонь по гостям, сообщает канал Globo.

Преступник вошел в зал прямо за молодоженами, спокойно подошел к сидящим мужчинам, после чего обвинил их в убийстве своего отца, достал пистолет и несколько раз выстрелил в них. В итоге два человека были ранены и доставлены в больницу.

Сам стрелок, не торопясь, вышел на улицу и ушел. Его личность сейчас уже установлена, так как на свадьбе велась видеосъемка, и лицо нападавшего попало на запись. По словам комиссара местной полиции Карлоса Умберто ди Алмейды, причиной расстрела стали давние счеты между двумя семействами. "Их конфликт длится годами, включая убийства членов обеих семей", — заявил комиссар.

Власти ведут поиск стрелявшего, который считается в городе достаточно известной личностью, однако ранее он в причастности к преступлениям замечен не был.