США анализируют введение санкций против стран, поддерживающих Иран

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Белом доме анализируют возможный ответ на действия Ирана, среди вариантов — введение финансовых санкций, а также ряд мер против стран, поддерживающих Тегеран, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Собеседник агентства при этом подчеркнул, что слишком рано утверждать, какие именно ответные меры могут быть приняты.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что Белый дом "официально предупреждает" Иран в связи с действиями Тегерана в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам, пуск противоречит резолюции СБ ООН номер 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет.