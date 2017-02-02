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В мире

СМИ: экс-президент Эстонии с размахом расходовал государственные средства

00:3002.02.2017
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Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Матусихис
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ТАЛЛИН, 2 фев — РИА Новости, Николай Адашкевич. Экс-глава Эстонии Томас Хендрик Ильвес с размахом расходовал государственные средства, используя служебные кредитные карты президентской канцелярии, говорится в показанной в среду программе журналистских расследований Pealtnagija ("Очевидец") эстонского телерадиовещания ERR.

Избранный президент Эстонии Керсти Кальюлайд и бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес во время церемонии инаугурации в Таллине. 10 октября 2016
© REUTERS/ Ints Kalnins
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"Выписка со счетов кредитных карт канцелярии президента Эстонии за 2011-2016 годы показывает, что оплачиваемые кредитными картами расходы президента Томаса Хендрика Ильвеса за этот период троекратно возросли, достигнув почти 100 тысяч евро за первые десять месяцев 2016 года, а структура расходов свидетельствует как о роскошном стиле жизни президента за границей, так и о совершении расходов, по которым трудно провести грань между личными потребностями и служебной необходимостью", — отмечается в передаче.

Как пояснила "Очевидцу" бывшая глава протокольного отдела президентской канцелярии Пирет Рейнтамм-Бенно, кредитные карты можно использовать для оплаты различных служебных расходов, таких как гостиницы, питание, приемы, цветы, аренда транспортных средств, но нельзя использовать в личных целях.

Наибольшие суммы уплачивались за проживание в отелях — Marriot, Kempinski, Hilton, Sheraton, Ritz — во время рабочих визитов Ильвеса за границу, география которых простирается от Лондона до Абу-Даби и от Монреаля до Вены. Самая крупная сумма — почти 20 тысяч евро — была уплачена за люкс в Давосе во время международного экономического форума, который Ильвес неоднократно посещал.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед церемонией инаугурации в Таллинне. 10 октября 2016
© REUTERS/ Ints Kalnins
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Крупные суммы также тратились в различных ресторанах по всему миру — от устричного бара в Нью-Йорке до ресторана Atmosphere Lifestyle на вершине самого высокого здания в Дубае. Самые большие ресторанные счета достигают 2 тысяч евро.

При выборе отеля для президента обычно исходили из наличия в нем тренажерного зала, за который иногда приходилось платить отдельно. Например, в сентябре 2013 года Ильвес отправился на Генеральную ассамблею ООН за несколько дней до ее начала, чтобы присутствовать на свадьбе миллиардера Джорджа Сороса. При этом до и после свадьбы Ильвес посещал тренировки, оплаченные государственной кредитной картой. Во время посещения Румынии в гостиничном счете из Hilton бросается обилие заказанных в президентский номер бутылок вина, а также спа-массаж.

В сентябре 2011 года во время Генассамблеи ООН Ильвес побывал в Нью-Йорке на концерте любимой группы своей молодости Steely Dan, посещение которого обошлось для президента с тремя сопровождающими лицами почти в 900 долларов.

Бывший глава канцелярии президента пояснил, что речь идет о представительских расходах, которые в целом совершаются в интересах Эстонии как государства, пользу от которых в деньгах сложно измерить. "От всего этого было много пользы, потому что президент Ильвес — превосходный мыслитель по вопросам внешней политики и безопасности. Может быть, действительно не стоило совершать определенные расходы или пропустить определенные встречи, но от этого проиграл бы не президент Ильвес, а Эстония", — сказал Сийм Райе, в 2012-2014

Тоомас Хендрик Ильвес (в центре). Архивное фото
© РИА Новости. Илья Матусихис
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годах возглавлявший канцелярию президента.

В канцелярии уверены, что все расходы, оплаченные государственными кредитками в период президентства Ильвеса, соответствуют регламенту их использования, а выявленные расхождения, такие как оплата спа-массажа и тренажерного зала, скорее всего связаны с ошибками гостиниц при оформлении счета, случайно включившими в счет неправильную строку, или же их можно связать с выполнением должностных обязанностей.

Председатель антикоррупционной комиссии парламента Эстонии Артур Тальвик сказал, что, несмотря на любые правдоподобные объяснения президентской канцелярии, такие истории оставляют негативный осадок.

Сам экс-президент Ильвес через своего представителя дал "Очевидцу" следующий лаконичный комментарий: "Служебные и частные расходы президента отделены друг от друга".

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