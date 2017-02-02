Гольф-клуб Трампа заплатит почти $6 миллионов по иску о членских взносах

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гольф-клуб, принадлежащий президенту США Дональду Трампу, заплатит по решению суда почти 6 миллионов долларов по иску о членских взносах, сообщило издание Politico.

Судья федерального суда в Техасе постановил, что клуб Trump National Jupiter должен выплатить клиентам 4,8 миллиона долларов ущерба и еще 1 миллион долларов в виде процентов по компенсации.

Трамп не был ответчиком по делу, но давал по нему показания на предварительных внесудебных слушаниях в прошлом году.

Суд постановил, что после перехода гольф-клуба в собственность компании Трампа в 2012 году новые владельцы не вернули членские взносы клиентам, которые намеревались на тот момент покинуть клуб.

Адвокаты компании Трампа заявили, что подадут апелляцию на решение суда.

Трамп до избрания президентом был известен как бизнесмен и шоумен. После избрания он заявил, что передаст свой бизнес в управление сыновьям, но не стал избавляться от активов или передавать их в слепой траст, как делали предыдущие президенты. Противники Трампа усматривают в этом конфликт интересов, юристы Трампа это отрицают.