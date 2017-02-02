Гольф-клуб Трампа заплатит почти $6 миллионов по иску о членских взносах
00:1802.02.2017
(обновлено: 04:38 02.02.2017)
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гольф-клуб, принадлежащий президенту США Дональду Трампу, заплатит по решению суда почти 6 миллионов долларов по иску о членских взносах, сообщило издание Politico.
Судья федерального суда в Техасе постановил, что клуб Trump National Jupiter должен выплатить клиентам 4,8 миллиона долларов ущерба и еще 1 миллион долларов в виде процентов по компенсации.
Трамп не был ответчиком по делу, но давал по нему показания на предварительных внесудебных слушаниях в прошлом году.
Суд постановил, что после перехода гольф-клуба в собственность компании Трампа в 2012 году новые владельцы не вернули членские взносы клиентам, которые намеревались на тот момент покинуть клуб.
Адвокаты компании Трампа заявили, что подадут апелляцию на решение суда.
Трамп до избрания президентом был известен как бизнесмен и шоумен. После избрания он заявил, что передаст свой бизнес в управление сыновьям, но не стал избавляться от активов или передавать их в слепой траст, как делали предыдущие президенты. Противники Трампа усматривают в этом конфликт интересов, юристы Трампа это отрицают.
Триумф Трампа
На избирательный участок на 56-й улице в Нью-Йорке Дональд Трамп приехал с супругой Меланьей.
На улицы Нью-Йорка, традиционно голосующего за демократов, вышли сторонники кандидата республиканцев.
Сторонницы кандидата в президенты США Дональда Трампа в отеле "Хилтон" в Нью-Йорке.
Сторонники Дональда Трампа собрались на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где были установлены экраны, на которых транслировались результаты голосования.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Залогом успеха Трампа стала победа в ключевых штатах, причем многие из них на предыдущих выборах голосовали за демократов.
Изначально сообщалось, что Дональд Трамп прибудет на участок для голосования примерно в 10 утра (18 мск), однако кортеж миллиардера прибыл в назначенное место на час позже.
Трамп сумел набрать большинство во Флориде, Огайо, Северной Каролине, Пенсильвании, Айове. Таким образом, Клинтон "сдала" даже те штаты, в которых уверенно лидировала в ходе кампании.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Артисты, переодетые в кандидатов в президенты США Клинтон и Трампа, на одной из улиц Лас-Вегаса.
Сторонники Дональда Трампа с восторгом встретили объявление результатов голосования в Огайо и Флориде, где победил кандидат республиканцев.
Избирательный участок в посольстве США в Сеуле, Южная Корея.
По состоянию на 2016 год журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов, что делает его богатейшим политиком в США и 156-м среди всех богатых американцев.
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники Дональда Трампа на одной из улиц Нью-Йорка.
Сторонники Дональда Трампа в одном из казино Лас-Вегаса в ожидании объявления итогов голосования.
Дональд Трамп в строгом костюме с красным галстуком (это цвет Республиканской партии США) вышел к своим сторонникам, собравшимся в штаб-квартире республиканцев в Нью-Йорке, в окружении своей семьи.