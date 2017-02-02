СМИ: в Бухаресте протестуюащие бросают в полицию петарды

КИШИНЕВ, 2 фев — РИА Новости. Протестующие перед зданием правительства Румынии в Бухаресте бросают в правоохранителей петарды и дымовые шашки, полиция в ответ применила слезоточивый газ, сообщают местные СМИ.

В пикетах возле здания правительства в Бухаресте участвуют более 100 тысяч человек. Как передает местное агентство mediafax.ro, окружившим здание правительства жандармам пришлось применить против протестующих слезоточивый газ, после того как манифестанты начали бросать в полицию петарды и дымовые шашки. Некоторые участники протестной акции попытались прорваться через кордон полиции, но им это не удалось. Полиция призвала людей разойтись.

Манифестанты скандируют "Воры!", "Отставка!", "Нет амнистии". Крупные протесты проходят и в других городах Румынии – Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и других, где, как сообщает портал digi24.ro, в общей сложности на улицы вышли 140 тысяч человек. Местные СМИ отмечают, что это самые крупные протестные акции в Румынии за последние 25 лет. Граждане страны опасаются, что в результате принятия правительством новых поправок на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников.

Антиправительственные протесты начались в Румынии 22 января. Общее число демонстрантов тогда не превышало 20 тысяч человек. Неделю спустя на улицы разных городов вышли около 100 тысяч граждан Румынии.

Ранее премьер Сорин Гриндяну предложил амнистировать ряд заключенных, чтобы немного освободить переполненные тюрьмы. Против этой инициативы выступил среди прочих президент Клаус Йоханнис. Оппозиционная Национал-либеральная партия, которая поддерживает президента, выступила в среду с инициативой о выражении недоверия кабинету.

Под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие маленьких детей, вне зависимости от обвинений. Также шанс выйти на свободу имеют те, чей срок заключения не превышает пяти лет, исключения составят те, кто отбывает наказание за уголовные преступления, а также те, кто осужден за сексуальное насилие.