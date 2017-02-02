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В мире

СМИ: В Бухаресте более 100 тысяч человек вышли на протесты

00:1302.02.2017
(обновлено: 03:10 02.02.2017)
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Антиправительственные протесты в Бухаресте. 2 февраля 2017
© REUTERS/ INQUAM PHOTOS

КИШИНЕВ, 2 фев — РИА Новости. Свыше 100 тысяч человек вышли на улицы Бухареста на антиправительственные протесты, связанные с изменениями в уголовном кодексе и постановлением об амнистии заключенных, сообщают местные СМИ.

Ночные акции протеста в Румынии. 31 января 2017 год
© AFP 2017/ Daniel Mihailescu
В Румынии проходят ночные акции протеста
Как передает румынское агентство agerpres.ro, в пикетах возле здания правительства в Бухаресте участвуют более 100 тысяч человек. Манифестанты скандируют "Воры!", "Отставка!", "Нет амнистии".

Крупные протесты проходят и в других городах страны – Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и других городах страны, где, как сообщает портал digi24.ro, в общей сложности на улицы вышли 140 тысяч человек.

Местные СМИ отмечают, что это самые крупные протестные акции в Румынии за последние 25 лет. Граждане Румынии опасаются, что в результате принятия правительством новых поправок на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников.

© REUTERS/ INQUAM PHOTOS
Антиправительственные протесты в Бухаресте. 2 февраля 2017

Для обеспечения общественного порядка перед зданием правительства выстроились кордоны полиции. Сообщается, что движение по некоторым улицы столицы затруднено. Манифестация проходит мирно.

Президент Молдовы Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Додон заявил, что у Молдавии нет проблем с Румынией
Первая волна подобных протестов прошла по всей Румынии 22 января. Общее число демонстрантов тогда не превышало 20 тысяч. Неделю спустя на улицы разных городов вышли около 100 тысяч граждан Румынии.

Ранее премьер Сорин Гриндяну предложил амнистировать ряд заключенных, чтобы немного освободить переполненные тюрьмы. Против этой инициативы выступил среди прочих президент Клаус Йоханнис. Оппозиционная Национал-либеральная партия, которая поддерживает президента, выступила в среду с инициативой о выражении недоверия кабинету.

Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
© AP Photo/ Vadim Ghirda
Антиправительственные протесты продолжаются в Румынии
Под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие маленьких детей, вне зависимости от обвинений. Также шанс выйти на свободу имеют те, чей срок заключения не превышает пяти лет, исключения составят те, кто отбывает наказание за уголовные преступления, а также те, кто осужден за сексуальное насилие.

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