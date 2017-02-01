Косачев: рационализм Тиллерсона добавит прагматизма внешней политике США

Рационализм Рекса Тиллерсона и его нацеленность на результат будут добавлять американской внешней политике прагматизма и освобождать ее от излишней идеологизированности, которой страдала внешняя политика Барака Обамы и Хиллари Клинтон, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Сенат конгресса США утвердил в среду кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, свидетельствуют данные голосования. Тиллерсон, которому 64 года, в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil.

"Рационализм Рекса Тиллерсона и его нацеленность на конкретный, прикладной результат будут добавлять в американской внешней политике прагматизма и освобождать ее от излишней идеологизированности, которой страдала внешняя политика Обамы/Клинтон", — отметил собеседник агентства.

По мнению Косачева, с назначением Тиллерсона на пост госсекретаря дает основания для осторожного оптимизма. "Главное — наконец появился конкретный партнер для российского министра иностранных дел, с которым можно начинать конкретный разговор о будущем развитии двусторонних отношений, обозначенном в недавнем разговоре президентов России и США", — добавил он.

По словам сенатора, назначение Тиллерсона — это одна из пока не многих, но очень важных кадровых побед Трампа. "Тиллерсон, разумеется, далеко не "пророссийский" политик, каким его пытались представить оппоненты, к тому же он набрал в ходе слушаний в конгрессе достаточно нелицеприятных по отношению к России обязательств, которые требовали (хотели слышать) от него конгрессмены, но которые вряд ли на 100 процентов отвечали его собственным убеждениям", сказал глава комитета СФ.

Собственно, поэтому голосование и дало искомый результат, добавил Косачев. "Вследствие этого от нового госсекретаря на первых порах вряд ли следует ожидать резких и тем более прорывных шагов будь то на российском или на других "спорных" направлениях. Но это на первых порах", — заключил политик.