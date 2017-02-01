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Рекс Тиллерсон: инженер и миллионер на посту дипломата

23:2401.02.2017
(обновлено: 23:41 01.02.2017)
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Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Сенат США утвердил Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, тем самым оформив одно из ключевых назначений в команде президента Дональда Трампа.

Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2017/ Eric Piermont
Сенат США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря

На должность госсекретаря утвержден бывший руководитель нефтяной корпорации ExxonMobil, не имеющий дипломатического опыта, а свою карьеру построивший только в одной компании. Критики Трампа указывали на это как на недостаток Тиллерсона, а также на то, что тот часто бывал в России и даже был награжден российским орденом Дружбы.

Бывшего нефтяника его противники называли "другом Путина" и открыто пугали тем, что он не сможет "противостоять России" на посту главы американской дипломатии. Однако в конечном итоге Тиллерсон сумел убедить сенаторов, что в должности госсекретаря будет следовать главному принципу Трампа: "Америка всегда на первом месте".

© REUTERS/ Jonathan Ernst
Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон перед началом сенатских слушаний

От инженера до главы энергогиганта

Тиллерсон родился 23 марта 1952 года в городе Уичито-Фолс в штате Техас. Он получил степень бакалавра в области гражданского строительства в Университете штата Техас в Остине.

Карьера Тиллерсона в Exxon началась в 1975 году, когда он стал инженером по добыче. Через 14 лет он становится директором центрального подразделения по добыче, затем практически каждые три года получает различные посты в структурах Exxon, и наконец, 1 января 2006 года становится генеральным директором и председателем совета директоров ExxonMobil. На этой должности он смог заработать миллионы долларов, что роднит его с некоторыми другими членами администрации Трампа, где хватает "министров-капиталистов".

Председатель совета директоров Эксон Мобил Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Биография Рекса Тиллерсона
Тиллерсон также почетный доктор инженерно-технических наук Ворчестерского политехнического института.

Он неоднократно встречался с российским президентом Владимиром Путиным, в частности в 2003 году принимал участие во встрече главы российского государства с руководителями российских и зарубежных энергетических компаний и лауреатами премии "Глобальная энергия" в Петербурге.

В сентябре 2005 года они встретились в Вашингтоне, где Путин находился с рабочим визитом. В июне 2012 года на открытии причального комплекса для перегрузки нефтепродуктов в Туапсе Тиллерсон и глава "Роснефти" Игорь Сечин в присутствии Путина подписали соглашение о совместной разработке трудноизвлекаемых запасов в Западной Сибири, после чего состоялась их беседа.

Глава ExxonMobil неоднократно принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме, в том числе в 2016 году. В 2012 году указом президента России за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией Тиллерсон получил орден Дружбы.

Россия — противник, но не враг

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на сенатских слушаниях
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
Тактика Тиллерсона: чего не стоит ожидать от будущего госсекретаря США
Учитывая всю сложность российско-американских отношений, а также такой богатый "послужной список" Тиллерсона, значительная часть вопросов во время слушаний в сенате 11 января была посвящена России.

Выступая в сенате Тиллерсон сказал, что Россия сейчас — недружественный соперник, но при этом выразил надежду, что Москва и Вашингтон не перейдут в категорию врагов, и отметил важность диалога между двумя странами.

Американские санкции против России Тиллерсон назвал важным инструментом внешней политики. По его словам, США должны поддерживать статус-кво в своих санкциях против России до выработки подхода в отношениях с ней.

На слушаниях Тиллерсон отказался признать право России на Крым и поддержал "акт Магнитского". Тиллерсон назвал неприемлемыми действия России в Сирии, отказавшись, однако, назвать действия российских властей "военным преступлением".

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Глава американской ExxonMobil Рекс Тиллерсон

В Кремле Тиллерсона называют профессионалом в своей сфере и ждут от него готовности на конструктивный настрой в отношениях Москвы и Вашингтона, не строя, впрочем, иллюзий, что врученный однажды орден Дружбы сможет теперь разом подружить две страны, имеющие столько противоречий.

Сам будущий госсекретарь на слушаниях в сенате ясно дал понять, что настроен на серьезный и вдумчивый подход в своей работе.

"Я полагаюсь на множество источников информации, чтобы подтвердить то, что мне говорят. В этом вы можете винить меня за то, что я инженер. Инженер, который работает с фактами, потом анализирует их, а потом уже делает выводы", — сказал Тиллерсон.

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