Кандидатура на пост министра образования США оказалась на грани провала

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Кандидатура Бетси Девос на пост министра образования оказалась на грани провала в сенате США после того, как два сенатора-республиканца отказались голосовать за нее, сообщает CNN.

Сенаторы Сьюзан Коллинз и Лайза Мурковски заявили, что не поддержат кандидатуру Девос на пост министра. У республиканцев большинство в 52 места из 100 в сенате, так что если решение сенаторов не изменится, республиканцы не наберут большинства для утверждения Девос. В этом случае им придется рассчитывать на вице-президента Майка Пенса, который по должности является председателем сената, но голосует только тогда, когда голоса сенаторов разделятся поровну.

Коллинз и Мурковски выразили обеспокоенность тем, что Девос поддерживает так называемую ваучерную программу. При этой программе финансирование государственных школ фактически распределяется между родителями в виде сертификатов, и родители сами решают, в какую школу отдать ребенка. Чем больше детей привлечет школа, тем больше у нее будет финансирования.

Сторонники программы заявляют, что она позволит усилить конкуренцию между школами и тем самым улучшить качество образования. По мнению противников, речь идет о приватизации школьного образования, которое повредит детям в бедных районах и в районах, где проживают расовые меньшинства.