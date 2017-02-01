Пушков считает, что конфликт Савченко с Порошенко был неизбежен

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Конфликт депутата Верховной рады Надежды Савченко с президентом Украины Петром Порошенко был неизбежен, считает российский сенатор Алексей Пушков.

На Западе поднимали на щит Савченко,когда она бичевала Россию. И вот она назвала Порошенко врагом народа. Но эту правду там слышать не хотят — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 февраля 2017 г.

"Конфликт был неизбежен. Савченко точно ближе к народу, чем миллиардер. Трудно спорить — ей виднее", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

​Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, назвала в среду президента Украины Петра Порошенко врагом народа. По ее словам, она будет бороться с Порошенко "всеми доступными законными методами и способами, в том числе политически".

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