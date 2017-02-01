Politico рассказала, почему визит Путина в Венгрию обеспокоил Украину

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Визит Владимира Путина в Будапешт, который состоится на этой неделе, — свидетельство того, что Россия рассчитывает на инициативу Венгрии в вопросе отмены санкций, и это не может не беспокоить Киев, пишет издание Politico.

Вступление Дональда Трампа в должность президента США открывает для России и Венгрии новые возможности для сотрудничества, считает автор статьи. Перспектива укрепления связей Москвы и Будапешта встревожила Киев, так как Украина — страна, которая больше всего теряет от сближения России и США и отмены антироссийских санкций, пишет издание. Так, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе уже выразила надежду, что диалог с Россией не помешает Венгрии "понимать, что агрессор, напавший на Украину, должен нести ответственность за свои действия".

Визит российского лидера в Будапешт имеет не только политическое, но и символическое значение для Москвы, считает Politico: избрание Дональда Трампа президентом открыло перспективу улучшения отношений с США, однако России важно показать, что у Владимира Путина есть единомышленники и в Европе.

Повестка дня включает в себя широкий круг вопросов, включающий, к примеру, строительство блоков АЭС "Пакш", но главной темой предстоящих переговоров Путина и Орбана, по мнению автора, станут антироссийские санкции. "Для России важно найти европейскую страну, которая сделает первый шаг в этом вопросе", — цитирует издание сотрудника Венгерской академии наук Андраша Деака.

Хотя представители венгерских властей неоднократно высказывали свое отрицательное отношение к антироссийским санкциям, пока неясно, пойдет ли Будапешт против большинства стран ЕС в этом вопросе, заключает автор.

Венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно выражал несогласие с политикой ЕС по поводу санкций против России. В январе министр иностранных дел страны Петер Сиярто заявил, что Венгрия считает санкции бесполезными, оценив ущерб, нанесенный ими венгерской экономике, в 6,5 миллиарда долларов.

Президент России Владимир Путин во время визита в Венгрию 2 февраля обсудит продвижение крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере. Планируется также обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной проблематики, сообщала ранее пресс-служба Кремля.