Минобороны выразило протест Киеву в связи с облетом Ан-26 буровых вышек

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минобороны РФ выразило протест украинскому атташе по вопросам обороны в связи с опасным облетом украинским Ан-26 российских буровых вышек, заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, украинский самолет дважды облетел российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте. Это создало угрозу безопасности для персонала и оборудования.

Конашенков отметил, что в среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России для вручения военно-дипломатической ноты. Конашенков добавил, что "в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются как провокационные".